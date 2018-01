Cinamoni kinokett laieneb Soome suurimasse kaubanduskeskusesse

Tegu on ühtlasi teise Helsingisse rajatava Cinamoni kinoga. Ettevõte on varem teatanud, et avab oma esimese kino Kalasatamas 2018 aasta sügisel Redi ostukeskuses.

Seni on Soomes tegutsenud konkurentsitult ettevõte Finnkino. «Me näeme, et kinokülastus on langemas. See on suurte hindade ja konkurentsi puudumise tõttu,» sõnas Luhats väljaandele. Samas ei öelnud mees, kas Cinamoni kinokett plaanib pakkuda odavamaid pileteid, vaid sõnas, et hinnad on kujundamisel ja nad proovivad pakkuda klientidele mõistlike hindu.