Uued tooted: aasta alguseks tervislikke smuutisid ja täidetud lihapihve

Lihatooted

Maks&Moorits toob esimest korda Eestis müügile kodumaised täidisega lihapihvid, mille tootearenduses on inspiratsiooni saadud nii traditsioonilistest Eesti maitsetest kui eksootilisest Prantsuse köögist. Valikus on nelja maitsega lihapihvid: sulajuustu-, kukeseene-ürdi-sulajuustu-, köögiviljasegu-ratatouille’- ning murulaugu-toorjuustu täidisega.

Atria müügidirektori Meelis Laande sõnul lähtub lihatööstus tarbijate tegelikest vajadustest ja ootustest. «Tootearendus ja sortimendi täiendamine vastavalt tarbija eelistustele on tänapäevases lihatööstuses üks võtmeküsimusi,» sõnas Laande ja lisas, et seetõttu soovib ettevõte tarbijale pakkuda lihtsaid ja koduseid maitseid igaks toidukorraks.

Maks&Mooritsa tootearendusjuht Margit Sedriku sõnul võttis tarbija nende kaks aastat tagasi turule toodud klassikalised ja juustuga lihapihvid ning sellele järgnenud porgandipihvi väga hästi vastu. Positiivsest tagasisidest sündiski idee tuua esimest korda Eestis turule täidisega lihapihvid.

Lisaks lihtsatele eestipärastele täidistele on Maks&Mooritsa täidisega lihapihvide tootesarjas ka maailmakuulsaid maitseid nagu ratatouille. «Tarbija suured lemmikud on juust ja kukeseened, mistõttu on just need kodumaised puhtad maitsed meie lihapihvide täidiseks. Kuid olles osa Euroopast, kasutame uutes lihapihvides ka ühte nende parimat kööki- Prantsuse kokakunsti tõelist superstaari- ratatouille’d,» märkis Sedrik.

Täidetud pihvid. FOTO: Maks&Moorits

Tervislikud smuutid

Tartu külje all tegutsev toidutootja Salvest on saanud valmis uute ökoloogilisest toorainest säilitusainete ja lisatud suhkruta Salvest Smushie supersmuutidega.

Erinevatest supertoiduks tituleeritud viljadest ja seemnetest koosnev kiudainerikas Salvest Smushie supersmuuti on saadaval kolmes maitsekoosluses: mango-apelsinismuuti datlitega, mustasõstra-kookosesmuuti chia-seemnetega ja mustika-jogurtismuuti kinoahelvestega. Mango-apelsinismuuti ning mustsõstra-kookosesmuuti sobivad oma 100 protsenti taimse koostise tõttu ka veganitele.

Salvesti müügi- ja turundusjuhi Triin Kõrgmaa sõnul on tegu kodumaise kiudainerikka smuutiga, mille koostis ja konsistents vastab ka kõige nõudlikumate smuutisõprade ootustele.

«Salvesti Smushie pole valmistatud mahlakontsentraatidest, vaid puhtast ökoloogilisest püreest ja värsketest marjadest,» sõnas Kõrgmaa. «Erinevalt paljudest smuuti nimetuse all müüdavatest mahlajookidest on see mõnusalt kreemine ja paksu konsistentsiga. Kuigi smuutidesse pole lisatud kübetki suhkrut, on paljusid tarbijaid üllatanud smuutide mõnusalt magus maitse – tegu on vaid looduslikult marjades ja puuviljades sisalduva suhkruga, mistõttu annab üks pakk smuutit mõnusa energialaengu tegusaks päevaks.»

Smuuti. FOTO: Salvest

Rammus maapiim

Uus Alma maapiim on valmistatud nii nagu vanasti – kõrge 3,8-4,2% rasvasisaldusega. Sellegi poolest vastab piim samal ajal ka tänapäevastele kvaliteedinõuetele ning seda on Valio piimaekspert Elle Must valmis kasvõi igal piimapakil oma allkirjaga kinnitama.

Kelly kohukesed ehk Kellybar