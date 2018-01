Inglismaa võitlus plastprügiga: linnadesse luuakse tasuta veevõtukohad

Uus plaan on rajatud eelmise initsiatiivi kohale, tänu millele on hetkel Inglismaal rohkem kui 1600 punkti pudelite täitmiseks üle 13 linna.

Water UK juht Michael Roberts sõnas, et tööstus tahab võidelda plastijäätmetest tekkivate probleemidega. «Meie riigis on üks maailma parim joogivesi ja me tahame, et kõik inimesed saaksid sellest kasu.»