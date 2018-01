New Yorgi baar keelas enda kõrtsis populaarse sõna kasutamise

New Yorgi baar Continental on pigem tuntud kui minikokteilibaar, mitte keelekontrolliga tegelev organisatsioon, vahendab The Independent. Nüüd on nad aga baariaknale riputanud sildi, mis keelab sõna literally («sõna kõige otsesemas mõttes» eesti k.) kasutamise.

Sildil on suurelt kirjas: «Vabandust, aga kui sa kasutad baaris olles sõna literally vales kontekstis, siis on sul aega viis minutit, et oma jook lõpetada ja baarist lahkuda.» Juhul kui klient alustab lauset sõnadega I literally («ma sõna kõige otsesemas mõttes» eesti k.), tuleb tal lahkuda kohe.

Selle sõna kasutamine on baari sõnul kõige rohkem valesti kasutatud ja kõige tüütum sõna inglise keeles. «Me ei talu seda enam,» seisab sildil.

Sildil pole küll välja toodud, kas sõna õigesti kasutamise korral tuleb samuti baarist lahkuda. Sotsiaalmeedias on pilt sildist toonud palju negatiivset vastukaja. Osa leiavab, et baar ei tohi sellist asja keelata, teised toovad välja, et baari sildil on kasutatud liiga palju kirjavahemärke. Leidub ka neid, kelle arvates on tegemist hea naljaga.