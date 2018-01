Video: kalamees avastas saagist õõvastava vaatepildi

Costa Rica rannikul kalal olnud mehele avanes õõvastav vaatepilt, kui ta avastas püütud mahi mahi liiki kala kõhust plastijäätmeid. Kalamees sõnas kohalikule väljaandele, et kala paistis haige välja ja ta tahtis uurida, mis seda põhjustada võib.

Lahkamise käigus avastas kalur mitmeid inimeste loodud objekte kala kõhust. All olevast videost on näha pudelikorke, kammi ja isegi ühte välgumihklit, mis kala kõhust välja võeti.

Mahi mahi liiki kalad on ihaldatud nii spordi kui kommertseesmärkidel ja peamiselt leidub neid kalu Kariibimeres, Mehhiko lahes ja Costa Rica Vaikse ookeani rannikul.

Häiriv video ilmus päevi pärast Briti peaministri Theresa May keskkonnaplaani avalikustamist. May lubas elimineerida kõik välditavad plastijäätmed veerandsajandi jooksul, et vähendada osalt reostust ookeanis.