Leedu turismiamet hoiatab lennupiletite vahendusportaali 24fly.com eest

Leedu turismiameti hinnangul esineb hetkel ohukahtlus ka lennupileteid vahendava tütarfirma suutlikkuses täita oma lepingutega võetud kohustusi. Kohalik turismiamet ei ole saanud ettevõtete juhtkonnaga kontakti, et saada olukorra kohta täpsemat teavet või hajutada ameti kahtlustusi.

Kui Eestis on reisijaid, kes on ostnud lennupileteid portaalist www.24fly.com, siis soovitab tarbija nõustamiskeskus ostetud piletite kehtivust kontrollida otse lennuvedajaga kontakteerudes. Probleemide korral on tarbijal õigus pöörduda Eesti tarbijakaitseameti juures tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskusesse.