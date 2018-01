Facebookis leviv petuskeem lubab 500-euroseid Prisma kinkekaarte

Viimastel päevadel on paljude soomlaste konto vallutanud petuskeem, mis kasutaja eest eri gruppidesse postitusi teeb. Postituse sisu on üks: «Hei! Tahaksid saada 500-eurose Prisma kinkekaardi? Sisesta Google’i otsingusse kood PRISMA500ZXH ja ava esimene tulemus, mis tuleb. Seal on vaja vaid vastata küsimustele ja täita lihtne ankeet. Mina sain oma kinkekaardi kätte juba täna, kuigi saatsin oma ankeedi neile alles kaks päeva tagasi.»

S-grupp, mille alla ka Prisma kuulub, on teatanud, et tegemist on pettusega ja neist tasuks hoiduda. Lingile klikkides selgub, et ankeeti täites tuleb ühtlasi nõustuda ka igakuise tasuga, mis on 39 eurot. Seda, kas registreerija ka päriselt mingi kinkekaardi saab, pole teada.