Lugeja küsib: kas puhkusele võib jääda ka enne puhkuste ajakava kinnitamist?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik: Uue aasta puhkuste ajakavad on koostamisel ning töötajail on taas tekkinud küsimusi oma õiguste osas puhkuse kasutamisel. Töölepingu seaduse kohaselt peab tööandja hiljemalt märtsi lõpuks koostama puhkuse ajakava. Kavasse peab olema märgitud põhipuhkus ja kasutamata põhipuhkus, kuid vajadusel ka muud seaduses ettenähtud puhkused, näiteks õppe-, lapse-või mõni muu puhkus.

Olukorras, mil puhkuse ajakava on alles koostamisel, võib töötaja põhipuhkusele jääda vaid poolte kokkuleppel. Küll võib töötaja kasutada enne puhkuste ajakava kinnitamist muid puhkusi nagu näiteks õppepuhkus. Oma soovist tuleb töötajal tööandjat 14 kalendripäeva ette teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seega tuleb töötajal ja tööandjal enne puhkuste ajakava kinnitamist põhipuhkuse osas kokkuleppele jõuda.

Siinkohal on sobiv viidata seadusest tulenevale erisusele selle kohta, kes saavad nõuda põhipuhkust ka enne ajakava kinnitamist. Nimelt peab tööandja arvestama puhkusesoove, mis tulevad seaduses nimetatud isikutelt ja sätestatud olukordades. Õigus nõuda põhipuhkust töötajale sobival ajal on naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust. Samuti on õigus põhipuhkus soovitud ajal saada mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal.

Lisaks kuulub loetelusse vanem, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last. Vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, on õigus põhipuhkusele lapse koolivaheajal. Samamoodi on koolivaheajal õigus puhkusele koolikohustuslikul alaealisel.