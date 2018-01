Ebameeldiv üllatus: veganid tormasid liharestorani röökima

35 aktivisti Direct Action Everywhere Melbourne ja Melbourne Cow Save Animal Liberation Army rühmitustest sisenesid Rare'i liharestorani, et «kõnelda loomade eest seal, kus nende surnukehi süüakse».

«Nendega oli raske kommunikeerida,» ütles juhataja. «Küsisin, kes nende juht on ja nad vastasid, et nad kõik on. Me proovisime nendega rääkida, aga nad olid üsna üleolevad ja karjusid meist üle.»