Norra juhilt konfiskeeriti jäätunud esiklaasi tõttu load

Norra põhjapoolse Tromsø linna kohalik politsei postitas Twitterisse teistele juhtidele hoiatuseks teate ja pildi ühe naisjuhi läbipaistmatust esiklaasist. Naine ei puhastanud oma esiklaasi jääst piisavalt ja nagu pildilt näha, pole juhi nähtavus kiita, vahendab The Local.

«Antud juhul hindas patrull rikkumist nii tõsiseks, et see tõi endaga kaasa juhilubade konfiskeerimise. Ta oli ohtlik liiklusele,» sõnas operatsioonijuht Karl Erik Tomassen Tromsi politseijaoskonnast.

Norra politseil on mitmeid võimalusi karistamaks juhte juhul, kui nende aknad pole piisavalt puhtad, sõnab Tromsi politsei liikluskoordinaator. «Ei ole mingit valemit akende puhtusele. Iga patrull otsustab kohapeal iga juhtumi üle, sest nemad jälgivad liiklust,» ütles liikluskoordinaator.

«Patrull võib juhtidele öelda, et nad puhastaks oma aknad või trahvida juhte 2600 (272 eurot) Norra krooni ulatuses. Kõige lõpuks võivad nad juhilt konfiskeerida load. Me oleme näinud paari juhtumit, kus on esiklaasi sisse jäässe kraabitud lubamatu auk,» lisas liikluskoordinaator.