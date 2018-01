Või jaehind on langenud, kuid mitte kauaks

Möödunud aasta suve lõpul olid mitme poe võiletid tarneraskustest tulenevalt tühjad ja või hind seetõttu kõrgem kui varem. Praeguseks on nappus jäänud minevikku ja pea kõigis kauplustes võib märgata või hinna langust, teatab ERR .

E-Piima juhatuse esimees Jaanus Murakas ütles ERRile, et mulje hinnalangusest on õige ja või hind on tõesti allapoole tulnud ning tootjad saavad ka soodsamaid pakkumisi teha. Muraka sõnul hakkasid hinnad tipust allapoole langema novembris ja Eesti väikse turuna oma hindu ei määra – seda muudavad globaalsed trendid.