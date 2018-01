Telia ja Kaubamaja Grupp viisid kaardimaksed ja Partnerkaardi mobiili

Tallinna Kaubamaja Grupi ASi Partnerkaardi arendusjuht Rene Paats kinnitas, et tegu on klientide jaoks olulise sammuga, kuna selle kasutamine muudab igapäevase poes käimise mugavamaks rohkem kui 660 000 Partnerkaardi omanikule.

«Usume, et mTasku on edukas, sest see annab kliendile täieliku vabaduse rahakotist loobuda. (...) Enamus teenuseid on juba nutitelefonis saadaval, nüüd ka Partnerkaart. Tulevikus ei ole vaja muretseda, et mõni ost jääb rahakoti, pangakaardi või sularaha puudumisel tegemata ning soodustused saamata, sest kõik mugavused on koondatud ühte rakendusse,» rääkis Paats.