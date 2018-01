Selveri lihaletist kaovad Rakvere, Talleggi ja Saaremaa Lihatööstuse tooted

Selveri juhataja Kristi Lomp ütles Meie Maale , et lahtise liha lettidel on ka edaspidi vaid Eesti päritolu liha. «Tooted valitakse Eesti erinevate tootjate valikust ning jõuavad lettidele otse ja ilma vahendajateta,» ütles Lomp.

«Põhjus muutuseks seisnes selles, et ise opereerides on võimalik kiiremini ja kvaliteetsemalt juhtida nii sortimendi-, personali- kui ka hinnapoliitikat. Mida rohkem on vahendajaid, seda kallimaks kujuneb hind kliendile,» selgitas Lomp.