Lugeja küsib: miks peab e-riigis kasutama operaatorite poolt komplekteeritud kanalitest põhipakette?

Lugeja küsib: miks peame meie e-riigis senini sundkorras kasutama operaatori poolt komplekteeritud kanalite põhipaketti, mis sisaldab täiesti nõmedaid kanaleid? Lisakanalite valiku üle peetakse ju praegugi arvestust kliendipõhiselt, järelikult võiks kogu paketi üle arvet pidada individuaalselt.

Uurisime, mille järgi komplekteeritakse operaatorite pakutavad põhipaketid ja kas tulevikus astutakse tarbijasõbralik samm ning põhipaketi kanalivalik on kliendi otsustada?

Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski ütleb, et Elisa teleteenuse kanalite paketeerimise loogika peamiseks aluseks on kanalite vaadatavus ning kokkulepped ja lepingud kanalite edastajatega. Lepingutingimustest sõltub, millises paketis kanal kasutajatele kättesaadav on. «Kahjuks on kanalitega tihti olukordi, kus tulenevalt lepingutest, ei ole võimalik kanalit eraldiseisvana müüa ning seetõttu pole võimalik ka olukord, kus kasutaja valib ja paneb endale ise kokku meelepärase põhipaketi.»

Raiski lisab, et ajaga on üha rohkem tekkinud juurde kanaleid, mida kasutajad saavad põhipakettide ja teemapakettidele lisaks ning eraldi juurde osta.

Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton kommenteerib, et teleteenuse pakkuja koostab põhipaketi enamasti populaarsematest kanalitest. Lisaks põhipaketile pakutakse tavaliselt juurde teemapakette nagu sport, muusika jne.

«Telia pakub klientidele nii eesti kui venekeelset põhipaketti. Venekeelses põhipaketis on lisatud teatud hulk venekeelseid populaarsemaid kanaleid. Ühtlasi on kõikidel Telia klientide võimalik noppida telekanaleid ühekaupa kuni 90 kanali hulgast, mille hinnad algavad 0 eurost,» ütleb Anton.

Kanalite paigutamine erinevatesse pakettidesse on Antoni sõnul teleteenuse pakkuja ja kanali õiguste esindaja omavahelise kokkuleppe tulemus. «Kanali edastamise õiguste eest saab enamasti tasuda kahel erineval moel: iga kasutaja eest makstes või fikseeritud tasu eest kuus. ​Mida suurem on kanali õiguste edastaja, seda rohkem kanaleid on enamasti pakkuda ning läbi selle tekib teatud jõud läbirääkimiste pidamisel,» kirjeldab valdkonna juht.

Anton kirjeldab, et näiteks esindab õiguste omanik kolme kanalit, millest üks on äärmiselt populaarne ning kaks vähempopulaarsed. Sellisel juhul tekib olukord, kus kanali õiguste omanik saab läbirääkimiste käigus soovida, et kõik kolm tema pakutavat kanalit oleksid kõikide klientide põhipaketis.