Google eemaldas möödunud aastal üle 700 000 ohtliku rakenduse

Tehnikaettevõte Google teatas, et eemaldas möödunud aastal Play poest 70 protsenti rohkem ohtlike rakendusi, kui 2016. aastal, vahendab The Verge. «Me mitte ei eemaldanud pahatahtlike rakendusi, vaid me suutsime need varem tuvastada ja piirata,» ütles Google Play tootejuht Andrew Ahn blogipostituses. «99 protsenti kuritahtlikest rakendustest tuvastati ja lükati tagasi enne, kui keegi neid paigaldada jõudis.»