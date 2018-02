Alkoholiturism kimbutab ka Läänemaa poode

«Talvised sõidutingimused on kehvad, selliste teeoludega ei taha ju kaugele sõita. Aga suvel ikka käiakse. On ju kuulda, et jälle küsib, et ma lähen, kas sul ka vaja on,» rääkis ta. «Ma olen kuulnud siit ja sealt, et kui mõni külamees on jälle Lätis ära käinud, siis on kohalikus poes natuke aega vaikus. Õnneks seda juhtub praegu harva. Ja õnneks ei tule uus aktsiisitõus täie rauaga, nagu alguses plaanitud oli. Ehk on siis tagasilöök ka väiksem.»