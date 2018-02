Saaremaa tarbijate ühistu kehtestas püsiklientidele 40-eurose aastamaksu

«Let's make STÜ great again! (Teeme STÜ taas vägevaks)» kasutas Coopi kaubamärki kandva STÜ juhatuse esimees Kalle Koov USA presidendi Donald Trumpi suust pärinevat hüüdlauset, edastab Saarte Hääl .

Programmi magnetiks on STÜ sõnul hinnamaatriks, mille järgi on ühistu liikmetel võimalik olenevalt igakuulisest ostusummast koguda 2,5–10 protsenti ostuboonust, kuid Maksimumpunktide kogumiseks peab igas kuus ostma ühistu kauplustest vähemalt 500 euro eest ja see annab aasta kokkuvõttes 600-eurose säästu.