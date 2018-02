Hea uuendus: windows 10 viirusetõrje asub varsti hirmutavat tarkvara eemaldama

Seda tüüpi tarkvara on tuntud kui «scareware» ehk hirmutav pahavara, mida leidub enamasti tasuta rakendustes, mis reklaamivad, et optimiseerivad arvuti registrit ja lubavad teha arvuti kiiremaks. Reaalsuses aga väidavad rakendused, et leidsid probleemi või probleemid, mille eemaldamiseks tuleks osta programmi täisversioon.

Microsoft leiab, et need rakendused on problemaatilised tavalistele Windowsi kasutajatele, seega Windows Defender määratleb need tulevikus tahtmata programmide alla ja eemaldab need arvutist. Sarnased probleemsed rakendused on kasutajaid juba aastaid kimbutanud ja Microsofti poolt on tegu väga positiivse sammuga.