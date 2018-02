Läti uuring: odavaimad köögiviljad on Vilniuses, kõige kallimad Tallinnas

Kui teadlased hakkasid Läti põllumajandusressursside ja majandusinstituudis uurima, milline mõju on käibemaksu langetamisest olnud, siis selgus, et majanduses on veel palju teisi probleeme, millele seni pole tähelepanu pööratud ja mis käibemaksu langetamisest täit tulemust ei anna, vahendab ERR.

Selgub, et Balti riikide pealinnade võrdluses on Riia hinnatase keskmine, mõne juurvilja puhul kallimgi ja kõige odavamalt suudetakse tervislikke saadusi müüa Vilniuses. Nii on kartul ja porgand Lätis kallimgi kui Eestis ja Leedus. Õunte, tomatite ja teiste praegu imporditavate kaupade keskmine hind aga näitab, et kalliduse esikohta hoiab Tallinn, järgnevad Riia ja Vilnius.