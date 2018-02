Need 7 ettevõtet omavad suurema osa maailma kosmeetikabrändidest

Tuleb aga välja, et 182 meigibrändi kuuluvad seitsmele erinevale suurettevõttele, vahendab The Indepent.

Insider koostas graafiku, milles toob välja erinevad meigibrändid ja ettevõtted, mille alla nad kuuluvad. Tegemist on seitsme suurettevõttega – Estée Lauder Companies, L'Oréal, Unilever, Procter and Gamble, Shiseido, Johnson and Johnson ja Coty – mis lisaks meigibrändidele kontrollivad ka meigireklaame ning defineerivad seda, kuidas me mõistame ilu.