Jaanuari ilm oli saartevahelistele lendudele heitlik

«Lennukil tuli sagedasti maanduda nii Kärdla kui Kuressaare lennuväljale nii-öelda miinimumilähedastes ilmastikuoludes,» sõnas Must Meie Maale ja lisas, et Kuressaare suunal ei jäänud ühtegi lendu ära, sest lennuväli on varustatud piloote abistava täppismaandumisseadmega ILS, samas Kärdla lendude kohta seda öelda ei saa.