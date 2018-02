Nördinud klient: Eesti restoran lähtub alkoholi müümisel USA seadustest

«Tutvudes menüüga soovisin tellida toidu kõrvale õlut, kuid ettekandja tahtis näha isikuttõendavat dokumenti, et kontrollida minu vanust,» kirjutas nördinud noormees venekeelsele Postimehele. Mehe sõnul jäi ta õlleta, sest on 20-aastane ning ettekandja põhjendas keeldumist sellega, et nad lähtuvad USA seadusest ja seal ei lubata alla 21-aastastele alkoholi müüa. «Ma tahan teada, kas on seaduslik Eestis lähtuda teiste riikide seadustest?» kirjutas noormees.