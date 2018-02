Kas oleksid keskkonna nimel valmis loobuma mustikatest, avokaadodest ja maasikatest?

Kui looduses on maasikatel, mustikatel ja vaarikatel talv puhkeperiood, siis tänu tööstuse arengule on võimalik neid tänapäeval ka kõige saagivaesemal perioodil poest osta, vahendab The Independent. Selline tootmine mõjub aga keskkonnale laastavalt.

Kuigi mõnes paigas kasvavad avokaadod ja banaanid aasta läbi, siis nende tarnimine riikidesse, kus need ei kasva, jätab loodusele suure ökoloogilise jalajälje.

Kokad Emma Rock ja Jeremy Freedman leiavad, et tegelikult tuleks tarbida vaid seda, mis loodusest sel hetkel saadaval on ning ühise koostööna lõid nad ettevõtte «Seasons Supper Club», mis aitab korraldata toitlustamist üritustel, kus soovitakse toidulaual näha vaid hooajalisi tooteid. «Me tahtsime keskenduda hooajalistele toitudele, sest meile ei meeldi, kuidas suured toidupoed müüvad kõike, olenemata aastaajast,» sõnas Rock. «Mulle tundub vale süüa asju, mida sel ajal loomulikult looduses ei kasva ning on poodi toodud tuhandete kilomeetrite kauguselt.»