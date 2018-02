Amet hoiatab: lumeperioodil tuleb tagada katustel ohutus!

Lumekoormuse hindamisel tuleb silmas pidada, et seisnud ning märgunud lume kaal on tunduvalt suurem värske lumekihi kaalust. Arvestama peab ka hoonele projekteerimisel ette nähtud võimalikest lisakoormustest.

• enne katusele minekut teha kindlaks, kas katusel on ette nähtud kohad, kus liikuda ning fikseerida kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust)

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik. Hoone puhul, kus on moodustatud korteriomandid, vastutavad korteriomanikud ühiselt. Ehitusseadustiku kohaselt peab ehitis olema ehitatud ja hooldatud selliselt, et see ei põhjusta ohtu inimesele, varale või keskkonnale ning ehitis peab olema mehaaniliselt vastupidav ja stabiilne, sealhulgas pidama vastu ka lumekoormusele. Ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse. Ehitise omaniku kohustuste eiramisel võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 32 000 eurot. Varalise kahju tekkimisel vastutab omanik tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda omaniku vastutus karistusseadustiku alusel.