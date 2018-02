Üleskutse EV100 puhul: 23. veebruar vabaks päevaks

«Kutsume kõiki tööandjaid ja organisatsioonide juhte Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kinkima töötajatele vaba päeva. Sel päeval saame me mõtiskleda iseenda, riigi ja riikluse üle, osaleda EV100 sünnipäevaüritustel ja valmistada ette peolaud. Me saame olla koos lähedastega ja teha ära… kodutööd. Nii on sünnipäevapäeval võimalus juubelit nautida ilma tormamata.