Millega peaks arvestama jääle sõitma minekul?

Kui ametlikel jääteedel liiklemine on kontrollitud ja turvaline, siis külmade saabudes sagenevad ka omal vastutusel ettevõetud sõidud teistel jääkatte saanud veekogudel. Kohalikul jääteel rallides tasub meeles pidada, et kuna tegu on mitteametliku teega, siis kaskokindlustus seal ei kehti.