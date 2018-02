Miks ei tohiks auto seismisel kojamehi üles tõsta?

Kuigi teatud eelised selles tegevuses on, sest siis pole hommikul kojamehed jääs või klaasi külge külmunud, on tegelikult toimingust rohkem kahju, kirjutab Geeniuse autoportaal .

Nimelt on väga oluline, et kojamees suruks pühkimise ajal ennast tugevalt vastu klaasi. Seda teeb kõige lihtsam ja iidsem leiutis nimega vedru. Kui nüüd ööseks kojamehed üles tõsta, siis on vedru vales suunas pinges ja venib välja, mis võib kaasa tuua selle, et kojamehed ei pühi enam auto klaasi korralikult.