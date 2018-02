Iseteeninduskassad on populaarsed ja laienevad veelgi

Iga peamise jaeketi poodides on tänaseks iseteeninduskassad ja järjest enam laieneb üle poodide võimalus ise oma kaup kokku lüüa. Maxima kaubandusdirektor Marko Põder kinnitab, et käesoleval aastal on neil plaanis paigaldada veel 13 iseteeninduskassat üle Eesti, mis tähendaks, et umbes 60 protsenti kauplustest on nendega varustatud. Mees lisab, et kassad on toonud kaasa hea tagasiside.

Põder ütleb, et iseteenindus saavutab tulevikus kindlasti peamise rolli kauba eest maksmisel, kuid praegune vorm võib muutuda, sest tehnoloogia kiire areng annab lahendusteks uusi võimalusi. «Praegused iseteeninduskassad on selle vormi muutumise ja muutmise teel pigem esimene samm.»

Kaupluse töötajate hulka pole kassade tulek kaubandusdirektori sõnul vähendanud. «Tänu kassadele oleme saanud töö muuta mugavamaks ja kindlasti efektiivsemaks meie kolleegidele kauplustes,» vastab Põder. Selmet kassade olemasolu võimaldab mehe sõnul klienditeenindajatel panustada ka teistesse kaupluse tegevustesse.

Selveri kommunikatsioonspetsialist Karl-Villiam Vaserik kinnitab samuti, et iseteeninduskassad on väga populaarsed. «Iseteeninduskassade osa moodustab iga kuuga üha suurema osa meie igapäevasest käibest,» ütleb Vaserik. Mehe sõnul on hetkel 35. Selveri kaupluses kasutusel SelveExpress teenus ja peaaegu iga kolmas ost tehakse nendes kassades.

Kui teistes kauplustes on kassade petmine mõnevõrra kergem, siis selveri poodides toimub kassa kasutamine läbi partnerkaardi, mis on omakorda seotud kliendi andmetega. Vaseriku sõnul taandab see pettuste arvu minimaalseks ja tänu analüüsidele äratavad vargad varem või hiljem turvameeskonna tähelepanu.

Lisaks tehakse selveri poodide iseteeninduskassades pistelisi kontrolle, kus klientidel palutakse ette näidata kõik tooted. Hoolimata sellest, on ka selveri klientide vastukaja olnud igati positiivne.

Vaserik arvab samuti, et iseteeninduskassad mängivad tulevikus veel suuremat rolli, kuid tavalised kassad ei kao kuhugi. Mehe sõnul on ei ole kassade mõte leevendada ainult tööjõu probleemi, vaid ka kiirendada teenindust. Müüjaid vähemaks pole jäänud, kuid nende koormus on tänu iseteeninduskassadele vähenenud.