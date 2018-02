E-sigarettide kasutajad suitsetavad toidu maitselisandeid ja virisevad kvaliteedi üle

Üks twitteri kasutaja märkas hulganisti madalaid arvustusi ühel tavalisel toitudele mõeldud maitselisandil ja lähemal uurimisel selgus, et inimesed on seda ekslikult tellinud e-sigarettide vedelike pähe, vahendab The Independent.

Kuigi suitsetamiseks mõeldud e-sigaretivedelike müüakse enamustes poodides, on mõned shoppajad otsustanud neid Amazonist otsida. Capella maitsetilkade Amazoni lehel on selgelt inglise keeles kirjas, et tegu pole e-sigarettidele mõeldud vedelikuga.

Sellest hoolimata on näiteks maasika maitselisel kontsentraadil kehv 2,9 punktiline hinne tänu pettunud ostjatele, kes kurdavad, et maitselisand on kehv e-sigareti täitevedelik. Üks ostja jättis lausa ühe punktilise hinde koos kommentaariga, et «see pole e-sigareti vedelik».

Teisele maitselisandile on antud samuti madal hinnang ja kommentaar, milles seisab, et «maitse on kohutav ja see vaevu annab tossu».

Ettevõtte Amazoni lehel on selgelt kirjas, et maitselisandid sobivad kasutuseks kohvides, teedes, smuutides, proteiinijookides ja küpsetistes. Kirjeldusest hoolimata ostavad paljud suitsetamise eesmärgil antud maitselisandeid ja osa süüst võib langeda Amazonile endale.

Ostjate vastukaja. FOTO: Amazon/ekraanitõmmis

Kui otsida Amazoni veebipoest e-sigareti vedelike märksõnaga «vape juice», siis kõige esimesed tulemused näitavad just Capella maitsetilkasid. Eksituse lõksu langenud ostjatel ei maksa sellegi poolest kurvastada, sest maitselisandeid saab kasutada nikotiinivaba e-sigaretivedelikuna.