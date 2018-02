Circle K ja R-kiosk tõstsid heategevuse varjus kohvihinda

«Hinnatõus või -langus? Kõigepealt näen silti, et oma topsiga –10 protsenti (s.o 1.80). Mõtlen, et kuigi võit väga suur ei ole, siis ju ikkagi säästame loodust (ja ehk siis järgmine kord see oma tops ikkagi kaasa võtta). Kui just pole jälle proovime-korraks-pakkumine. Jõuan maksma ja selgub, et Circle K kohv 2.20. 2.20 eest lubatakse süda soojaks teha. Circle K kirjutas, et toetavad Kingitud Elu. Niisiis heategevuslik hinnatõus.» postitas üks Circle K klient oma Facebooki lehele.

Postituse all olevatest kommenaaridest selgub, et heategevuse varjus on hinda tõstnud ka R-kiosk. Nimelt lubavad kohviautomaatide juures olevad sildid annetada iga kohvi pealt viis senti heategevusse, samas kui kohvihinda on 20 senti tõstetud.

R-kiosk. FOTO: Lugeja pilt

Circle K turundusjuht Diana Veigel kinnitab, et nädala alguses tõusis Circle K teenindusjaamades pakutava kohvi hind. 20-sendine hinnatõus on Veigeli sõnul tingitud tingitud mitme teguri koosmõjust, millest kaalukaim on piimahinna järjepidev kasv Eesti turul.

«Novembris 2017 oli toorpiima hind võrreldes aastataguse ajaga 15,4 protsenti kallim, võrreldes kahe aasta taguse ajaga on piima hind tõusnud koguni 45 protsenti. Poes on piima hind tõusnud aastaga 18 protsenti,» sõnas Veigel ja lisas, et kuna Circle K müüdavatest kohvidest 80 protsenti on piimakohvid, siis sundis piima hinna pidev kasv ka Circle K-d oma hindu korrigeerima.

Ühtlasi mõjutab Veigeli sõnul müüdavate kohvijookide hinda üldine elukalliduse tõus ja erinevate kulude kasv, sealhulgas tööjõukulude kasv. «Circle K on viimasel kolmel aastal tõstnud igal aastal töötajate palka ligikaudu üheksa protsenti, et väärtustada oma töötajaid ning hoida palku konkurentsivõimelistena,» selgitas ta.