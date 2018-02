POSTIMEES TESTIB: kas 3D pliiatsiga saab tõepoolest õhku joonistada?

Jah, saab küll joonistada õhku, kuid sellel on üks suur aga - see vajab pisut harjutamist, tasast kätt ja kannatust. 3D pliiats nimelt väljutab endast nupule vajutades kuuma plastmassi, mis õhukäes väga kiirelt ära kuivab ja püsima jääb.

Selleks, et ehitada või joonistada oma kunstitükke, tuleb esmalt pastakas tööle panna ja valitud temperatuurile kuumaks lasta. Näiteks PLA tüüpi plastmassi jaoks peab olema pastakas 175 kraadi kuum ja ABS tüüpi plastmassi jaoks 210. Kui temperatuur on saavutatud tuleks plastmass sisse sööta ning siis sobiva kiirusega joonistama asuda. Testitud mudelil sai kiirust reguleerida küljel asuva nupuga.

Mida sellega teha saab?

Lihtsamaid asju saab probleemideta õhku meisterdada, kuid nagu praktika näitas, siis tuleks hiljem oma meistriteoseid natuke toestada, ehk nurgad ja üleminekud lisaplastmassiga katta. Muidu võivad meistriteose algajal koost laguneda.

Mida kõike sellega teha saab, see sõltub täiesti inimesest ja tema loomingulistest piiridest. Kui ideid napib, siis on internetis saadaval nö joonised, mida järgida. Mina proovisin ehitada Eiffeli torni. Printisin välja joonised ja joonistasin 3D pastakaga plastmassist küljed, mille hiljem kokku «liimisin» selle sama plastmassiga. Väiksel skaalal tuli tulemus minu arvates hea.

3d pliiats. Taustal joonistatud Eiffeli torn.

Kui on soov ise meisterdada suuri ja keerulisi konstruktsioone, siis tuleks teostus esmalt hästi läbi mõelda. Minu kogemus näitas, et lihtsam on alustada seest ja siis joonistada välimisi detaile. Mõnikord on ilusam kui joonistad detailid paberile ja alles seejärel liidad plastmassiga kokku ning lisad ilustavaid detaile.

Kogu testimise ajal üritasin ma mõelda, kas sellega midagi praktilist ka teha saab ja mina leidsin, et ei saa. Kuid see pole halb asi. Kujusid, maju, putukaid, loomi ja muud sellist saab täiesti vabalt teha ja erinevate värvidega. Täiskasvanuna mina seda tihti ei kasutaks, aga natuke suurem laps saaks näiteks ise endale mänguasju teha, kui vaid tahtmist on.

Mõistagi peaks toodet kõigepealt koos lapsevanemaga avastama, sest enda kõrvetamise oht on täiesti olemas, kuid korrektsel kasutusel, on see sama ohtlik kui terav harilik pliiats.