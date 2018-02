Jääteedele tänavu suurt lootust ei ole

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla kinnitas, et kõikidele jääteedele on riigihankega töövõtjad leitud ja lepingud sõlmitud ning mitmel korral on tehtud ka eelluuret jääolude kohta Haapsalu–Noarootsi, Laaksaare–Piirissaare ja Rohuküla–Vormsi trassil, teisi jääteid uuritud ei ole, kuna tekkinud jää on väga õhuke ning kohati nähtav veel vaba vesi.