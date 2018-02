Eesti pangad eelistavad MasterCardi Visa kaardile

Swedbanki kommunikatsioonispetsialisti Maare Uue sõnul pakub nende ettevõte oma klientidele küll Visa kaardiorganisatsiooni pangakaarte eraisikutele näiteks Visa Platinum krediitkaart ning äriklientidele krediitkaart ja kuldkrediitkaart), kuid avalikult on valikus siiski MasterCardi kaardid. «Swedbanki strateegiliseks partneriks pangakaartide alal on MasterCardi kaardiorganisatsioon,» sõnas Uus. «Kuna MasterCard on meie peamine partner, siis tihedam koostöö annab meile paremad võimalused kaardisüsteemide arendamiseks tulevikus.»

Uue sõnul on nii MasterCard kui ka Visa on võrdselt tugevad brändid ning mõlemad kaardiorganisatsioonid pakuvad kvaliteetset teenust, samuti on need võrdselt levinud ja neid aktsepteeritakse üle maailma.