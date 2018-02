Lugeja küsib: kas tööandja kompenseerib ka vaid kuvariga töötamiseks prillid?

«Töötan arvutiga ning pole prillikandja. Umbes aasta aega tagasi käisin töötervishoiuarsti juures ja sain teada, et silmad on korras, kuid olen viimastel kuudel hakanud tundma, et silmad on pärast tööpäeva väga väsinud. Käisin prillipoes, kus tehti selgeks, et nägemine on korras, kuid soovitati hakata kasutama 0-prille, mis on spetsiaalselt mõeldud kuvariga töötamiseks. Kas tööandja kompenseerib ka sellised prillid?» küsis lugeja.