Lugeja küsib: kas võin tööandjalt õues töötamiseks paremaid riideid nõuda?

«Õues töötamisel on oluline, et töötajat kaitseksid ilmastikumõjude eest korralikud tööriided ning ta saaks töö vahepeal puhata ja ennast soojendada. Universaalselt sobivat tööriietust iga töö jaoks pole paraku olemas. Tööriietuse peab tööandja valima vastavalt konkreetsele tööle (on see füüsiliselt aktiivne töö, füüsiliselt passiivne töö või tegevused vahelduvad). Lisaks sooja hoidmisele tuleb mõelda ka sellele, et riided oleksid lume- ja vihmakindlad. Sooja aitab tagada ja riietust välitemperatuurile vastavaks kohandada kihiline riietus – alates soojast pesust kuni ilmastikukindla õuejopeni. Õigesti valitud soe pesu aitab sooja hoidmisele väga palju kaasa.