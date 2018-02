Snap Map laseb eestlaste Snapchati lugusid nüüd veebist vaadata

Snap Maps on suhtlusplatvormi Snapchat uuendus, mis laseb inimestel vaadata asukohapõhiseid postitusi ehk «stories'i» otse veebist. Snap Maps tegi oma debüüdi juba suvel ja sealt sai jälgida, kust sõbrad postitusi on teinud. Nutirakenduse versioon näitab kaardilt kasutaja Bitmojit ja avalike postitusi üle kogu maailma, vahendab tehnikaportaal The Verge.

Algselt nähti uuendust kui potentsiaalset privaatsuse riski, sest inimesed ei mõistnud, kui täpsed Bitmoji kordinaadid olla võivad. Näiteks võis see näidata inimeste aadresse.

Avalikkusele mõeldud veebiversioon eemaldab postitustelt aga kasutajanimed ja täpse asukoha. Avalikult jagatud postitused võivad olla nüüd tervele internetile nähtavad, juhul kui Snapchat leiab, et sisu on sobiv, sest ettevõte kontrollib kõiki postitusi, mida jagatakse avalikult.

Sellegipoolest ei pruugi paljud mõelda, et nende postitused pole enam nähtavad ainult sõpradele, vaid tervele maailmale.

Snap Mapi populaarsus pole kindlalt teada, kuid aasta algul lekkinud dokumendid näitavad, et peamiselt kasutatakse Snapchatti piltide vahetuseks ja suhtlemiseks. Dokumentidest ilmnes, et rakenduse tulekul külastas seda üle 30 miljoni inimese, kuid see number langes mõne kuu pärast 19 miljoni peale. Rakenduse paiskamine kõigile veebi võib aga selle populaarsuse uuesti tõusule viia.