Lumisel talvel lähevad kelgud hästi kaubaks

Lumerohke talv on tekitanud aga poodides olukorra, kus kõigile huvilistele ei pruugigi enam kelke jaguda. «Kelkude müük on ilmast tulenevalt selline, et odavamad tooted on vahepeal otsas ja kauplustes on alles pigem kallimad Stiga kelgud. Aga oleme soodsamaid variante juba juurde tellinud,» sõnas Prisma Peremarketi kommunikatsioonijuht Piret Lankots ja lisas, et tänavuse aasta müügiarvud näitavad eelmise aastaga sarnaseid tulemusi. «Populaarsed on lihtsamad, ilma piduriteta ja roolita tavalised kelgud, mis müüvad poole paremini kui beebikelgud, liugurid ja roolidega kallimad tooted,» sõnas Lankots.