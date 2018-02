Kuressaare lennuliin huvitab nii Nordicat kui ka airBalticut

AirBalticu korporatiivkommunikatsiooni esindaja Didzis Rudmanis kinnitas, et uue hanke korral oleksid nad sellest kindlasti huvitatud, vahendab Saarte Hääl. Seda aga tingimusel, et neil on sel hetkel tehniliselt võimalik teenust pakkuda. «See tähendab, et on nii sobiv lennuk, millega lennata, kui ka vajalik meeskond sellega opereerimiseks,» sõnas Rudmanis.