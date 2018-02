Uberi ja Taxify sõiduarved ei vasta seadusele, mis nende jaoks tehti

Mullu suvel võttis riigikogu vastu uuendatud ühistranspordiseaduse, millega legaliseeriti Eestis infoühiskonna teenusepakkujad ehk nn äpitaksod. Seadus jõustus mullu 1. novembril, aga äpiga tehtud sõitude eest esitatavad arved paljastavad, et kumbki firma ei täida siiamaani nende jaoks kohandatud seadust, teatab Geenius .

Valimisse kogutud 84 Taxify arve puhul saab 66 kohta üheselt öelda, et need ei vasta seaduses sätestatud korrale. Peamiselt on arvelt puudu kas autojuhi täisnimi (esineb eesnimi, kuid pole perekonnanime), teenindajakaardi number või ei ole sõidukile väljastatud sõidukikaarti.