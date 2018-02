Eile õhtust esitatud tuludeklaratsioonidega kuulub tagastamisele juba miljoneid eurosid

Maksu- ja Tolliameti kommunikatsioonijuht teatab, et vähem kui ööpäevaga on deklaratsioone esitatud 83 639, mille alusel on tagastamisele kuuluv summa 17,2 miljonit ning juurdemaksmisele kuuluv 0,5 miljonit.

«Seni on peaaegu kõik deklaratsioonid laekunud e-maksuameti/e-tolli vahendusel ning nutitelefoni kaudu esitamise osakaal on praegu ca 20 protsenti,» teatab Laurits.

Ameti süsteemid on pidanud väga hästi vastu. Aeg-ajalt on ainult lühikeseks ajaks piiratud esitama pääsevate inimeste hulka, et liigne koormus ei seaks ohtu nende deklaratsioonide esitamist, mida on juba täitma asutud.