Naisel õnnestus lihtsa meetodiga koguda 40 000 dollarit

Nädala lõpuks oli ta rahakotti kogunenud 35 dollarit viiedollarilistes. Selleks, et sellist kogumismeetodit kasutada, tuleb Franklini sõnul jälgida kahte olulist punkti. Esiteks tuleb kasutada rohkem sularaha ja teiseks tuleks iga viiedollariline kohe ära panna.

«Ilmselt kaks või kolm nädalat pärast viiedollariliste kõrvale panemist sain ma aru, et see on päris hea viis raha kogumiseks,» sõnas ta.