Euroopa Komisjon: kohustuslikud tarbijaõigused peaksid kehtima ka Facebookis kaubeldes

Neljapäeval avalikustati muudatused, mille Facebook, Twitter ja Google+ on teinud oma teenuste tingimustesse, et viia need vastavusse Euroopa Liidu tarbijakaitse-eeskirjadega, teatas Komisjon, lisades, et muudatustest võidavad üle 250 miljoni sotsiaalmeedia kasutaja Euroopas.

Muudatuste kohaselt ei tohi tarbijatelt nõuda loobumist kohustuslikest EL-i tarbijaõigustest, nagu õigus veebis tehtud ostust taganeda. Samuti saavad tarbijad esitada oma kaebused Californias asuva kohtu asemel Euroopas ning sarnaselt veebiväliste teenuseosutajatega võtavad platvormid endale õiglase osa kohustustest EL-i tarbijate ees.

Kuid nende muudatustega täidetakse EL-i tarbijakaitse-eeskirju vaid osaliselt, nentis Komisjon.

«Mul on hea meel, et EL-i tarbijakaitse-eeskirjade jõustamine riiklike ametiasutuste poolt on vilja kandnud, sest mõned ettevõtjad on asunud oma platvorme tarbijatele turvalisemaks muutma,» ütles õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová.

«Ent on vastuvõetamatu, et selleks kulub nii palju aega. See on omakorda kinnitus sellele, et meil on vaja «uut kokkulepet tarbijatega». EL-i tarbijakaitse-eeskirju tuleb järgida ja kui ettevõtjad ei täida nõudeid, peaksid järgnema sanktsioonid,» jätkas ta.