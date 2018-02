Vaata oma elu: kõik on IT!

FOTO: Tallinna Tehnikaülikool

Igal pool on uudised

Hans Lõugase kodus on Google Home nimeline «nutipurk», internetiga ühendatud tark mikrofoniga kõlar, mis kuulab häälkäsklusi ja vastab tähtsatele küsimustele, näiteks mis ilm väljas on, kuidas on ummikutega ja kaua neis oludes kulub tööle sõitmisele. Muidugi kannab masin ette ka värsked uudised.

Uudised, mõistagi, on kaasaegse inimesega terve päeva, tervelt planeedilt, lakkamatult, kuid neid püütakse pakkuda sinu seadmetesse eelkõige selliseid, mis sind tõenäoliselt huvitavad. Selle valiku teevad nutikad algoritmid suurandmete (big data) põhjal, arvestades sinu ja sinusuguste inimeste seniseid uudistelugemise harjumusi-eelistusi. Risk muidugi jääb, et mõned huvitavad teemad jäävad niimoodi avastamata, aga siin on abi sotsiaalmeediast – mis väärt lugemist, tuleb ilmselt sõprade uudisvoost välja.

Tänu nutiseadmetele ja sotsiaalmeediale võid ka ise olla uudistelooja: teel tööle märkad linnas põtra, teed telefoniga kümnesekundilise video, kuidas ta pargililli degusteerib, ja striimid selle otse sotsiaalmeediasse. Ühel päeval võib sinu klipp olla suurema leviga kui BBC uudised, võib olla maailma vaadatuim uudis. Meenuvad üle ilma laineid löönud lumes hullavad rebaseid eelmisest talvest ja Toomas Merekivi video kolme pojaga karuemast mullu juunis.

Igapäevarõivad on praegu veel enam-vähem samasugused kui 30 aasta eest. Digirevolutsiooni jõudmine materjalidesse on alles ees, näiteks aktiivsusmonitorina toimivad spordirõivad või telefoniakut laadivad taskud. Seni on rõivastesse üritatud õmmelda küll kaableid (näiteks kõrvaklapijuhe taskust kapuutsini), küll mikrofone, küll aktiivsusmonitore, kuid massidesse ei ole need läinud. Nutikaid lahendusi leiab aga spetsiaalrõivaste valdkonnast, näiteks mullu sügisel esitletud Eestis arendatud ja valmistatud Ragnaroki rõivad. Need on mõeldud Norra merel töötavatele kalameestele, kes peavad kõikuval laeval vihma, külma ja tuule käes tegutsema ning andmeid koguma. Rõivastes on GPS-seadmed, liikumisandurid ja mikrofonid, kõik internetiga ühendatud. Arvuti kirjutab kõnetuvastuse abil üles info, mis töötaja jopekraesse ütleb, ning annab teistele töötajatele häire, kui mõni rõivakandja üle parda merre kukub. Samasuguseid lahendusi saab kasutada teistelgi riskiderohketel välitöödel.

Ummiku- ja ilmahoiatused planeerivad päeva

Kui hommikul kodust tööle suundud, tead juba ilmselt, mis temperatuur väljas on ja millist ilma on päeva jooksul oodata. Kui saad selle info raadio või televisiooni hommikuprogrammidest, ei tähenda see veel, et ilmainfo sinuni digitehnoloogiata jõuab. Kui aga oled reisil, aitavad just nutiseadmed arvestada kohaliku ilmaennustusega: satelliitide kaudu teab seade su asukohta ja hangib internetist sademelubaduse just selle piirkonna kohta.

Nutikad lahendused suudavad hallata ka su kalendrit: kaasaegsed meiliprogrammid saavad tekstist aru ja pakuvad ise vastuskirju, vali vaid sobiv välja. Postkastist leitud sündmus liigub automaatselt kalendrisse ja vähe sellest, et saad teavituse «nüüd on aeg minema hakata» – saad ka hoiatuse, kui väljas on libe/vihmane/ummik!