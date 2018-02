McDonalds püüab pääseda rämpstoidu mainest

McDonalds on otsustanud oma lasteeinest välja visata juustuburgeri ja šokolaadipiima, et vähendada kalorite, soola, küllastunud rasvade ja suhkru kogust, kirjutab Guardian.

Neljapäeval teatas firma, et tahab lasteeine kaloraaži vähendada 600 kcal-ni ning selle soolasisaldus peaks jääma alla 650 milligrammi. Samuti on firma seadnud eesmärgiks, et vähem kui kümme protsenti lasteeine kaloraažist tuleks küllastunud rasvhapetest ja lisatud suhkrust. Šokolaadipiim ja juustuburger neile nõuetele aga ei vastanud.

Kui õnnestub šokolaadipiimas olevat suhkrukogust vähendada, siis on lootust, et see pääseb taas lasteeinesse, kuid pole veel selge, millal see juhtub.

McDonalds teeb ka teisi muudatusi. Kui seni anti lasteeinega kaasa väike portsjon friikartuleid, siis edaspidi on see kogus väiksem ehk lastele sobilikum. Nii peaks vähenema rasva- ja soolakogus friikartulites poole võrra. Lasteeinesse saab joogiks tellida vett, kuigi selle eest tuleb juurde maksta. Praegu on lasteeine joogivalikus piim, šokolaadipiim ja õunamahl. Kui asendada need karastusjookidega, siis pole vaja juurde maksta.

Nii juustuburgerit kui šokolaadipiima saab edaspidi eraldi tellida, kuid söögikoht usub, et nende väljaarvamine põhieinest vähendab juustuburgeri ja šokolaadipiima tellimist. Neli aastat tagasi võeti lasteeinest välja karastusjook ning nende tellimiste arv vähenes 14 protsenti.

Kiirsöögikoht on laste ülekaalulisuse tõttu juba pikemat aega olnud nii tervisedendajate kui ka lapsevanemate teravdatud tähelepanu all. McDonalds on juba vähendanud lasteeines olevate friikartulite hulka ning vahetas eines oleva mahla välja teise vastu, milles on vähem suhkrut.