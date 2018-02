Järjekordne apsakas: viga Apple'i süsteemis võimaldab ühe tähemärgiga seadmed kokku jooksutada

Uue vea Apple’i süsteemist avastas Itaalia blogi Mobile World ja selle keskmes on ühe india keele Telugu tähemärk. Kui tähemärk trükitakse, siis sunnib see Apple’i seadmeid imelikult käituma, kokku jooksma või isegi «bootloopi» ehk taaskäivituse nõiaringi jooksma.

Väljaanne The Verge teatab, et viga mõjutab ka teisi kolmandate osapoolte rakendusi nagu Gmail ja Outlook, mis töötavad iOSi tarkvaral. Samas Skype ja Telegram ei ole veel veast mõjutatud.

Apple on teavitanud, et nad on veast teadlikud ja viga on parandatud iOS 11.3 beta versioonis ning nad töötavad laiema uuenduse kallal, mis peaks parandama vea süsteemis juba praeguse iOSi versiooni omanikel.