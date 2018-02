Lugeja küsib: mida peaks tegema, kui kolleeg tuleb haigena tööle?

Kes aga vastutab selle eest, et nt kaupluse või restorani klienditeenindaja või kassapidaja ei teenindaks meid kähiseva häälega või ilmselgete sesoonse haiguse sümptomitega. Sama küsimus tekib tööl, kui kolleeg on tõbine.

Tööandjal on veelgi tähtsam roll sellises olukorras. Kuna tööandja peab tegema kõik selleks, et vähendada terviseriske, peab ta tööl tõbist töötajat nähes selgitama töötajale, et ta peaks jääma koju ning ennast terveks ravima. See on kasulik ennekõike töötajale endale, sest välja ravimata haigus võib kaasa tuua tüsistusi. Samuti aitab see vältida kolleegide ja võimalike klientide nakatumist ning takistab viirushaiguse edasist levikut.