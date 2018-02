TalTechDigital teeb TTÜst digiülikooli

Põhjus on lihtne: ka väärikas akadeemiline maja ei pääse neljandast tööstusrevolutsioonist ja vajab pisut tagant tõukamist, et saada digivallas teenäitajaks. Digipööre puudutab ju vahetult ja sügavalt ka seda, kuidas me õpime ja õpetame ning korraldame teaduslikku uurimistööd. Keskseks küsimuseks on see, milliseks kujuneb tööjaotus inimeste ja digisüsteemide vahel. Tahame arvutitele jätta kõik, mida intelligentsed tehissüsteemid teevad paremini kui inimene, et võimaldada meil oma võimeid proovile panna uute lahenduste väljatöötamisel ja arendamisel.