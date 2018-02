Mündihuvilised jooksutasid Omniva e-poe kokku

«Tõsi on, et külastajaid oli vahepeal nii palju, et e-poe töös esines ajutisi katkestusi,» sõnas Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv. «Uuesti proovimisel võis klient taas löögile saada. Nüüdseks oleme e-poe tõstnud ka suurema võimekusega serverisse ning käibemündid on tellimiseks taas saadaval.»