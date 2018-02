Infotehnoloogia TTÜs: Mida me õpetame ja mida me uurime

Õppekavad toovad kokku IT, inseneeria ja ettevõtluse

Näiteks on elektroenergeetika ja mehhatroonika bakalaureuseõppekava fookus energia- ja tööstustehnoloogiate arendamine läbi IT-võimaluste. Selle valdkonna edulood Eestis, kaugloetavatest arvestitest isesõitvate pakirobotiteni, näitavad selgelt, et energiat tootvad ning nutikalt haldavad ja/või kasutavad süsteemid ei tööta juba täna enam pelgalt nupulevajutamisega. Integreeritud tehnoloogiate õppekaval ühendame inseneritemaatikaid, andes teadmisi ja kogemust äri- ja protsessijuhtimise, infotehnoloogia, tootearenduse, disaini ja tootmise valdkondades. Kolme peaerialaga rakendusõppekaval telemaatika ja arukad süsteemid anname oskused läbi nutikate IKT-lahenduste andmesidevõrkude ja turvasüsteemide projekteerimiseks, arukate süsteemide programmeerimiseks ja robootikaks, paneme omavahel suhtlema nii reaalsed kui ka virtuaalsed süsteemid. Energiamuundus- ja juhtimissüsteemide eriala iseloomustavad kõige paremini targad hooned, mis on tihedalt seotud IKT valdkonnaga läbi kaasaaegsete jõu- ja mikroelektroonika-lahenduste, programmeerimise, automaatjuhtimise, andmeside ja andmetöötluse. Kaasaegse elektroenergeetika eriala tähtis osa on energiasüsteemide digitaliseerimine ning energia tarkvõrgud, kus õpetatakse ka IT-tehnoloogiaid, sh küberkaitse olulisust ning suurandmete tähtsust kaasaegsete elektrivõrkude juhtimisel. Magistriõppekaval hooned ja rajatised saab spetsialiseerumiseks valida kaheksa peaeriala vahel ning fookus liigub kõikjal nutikale taristule. Selleks aga, et muuta olemasolevad süsteemid targaks, on vajalik interdistsiplinaarne lähenemine – rakendades andurite, infotehnoloogia, keskkonnakaitse, riski- ning majandusanalüüsi ja maastikuarhitektuuri parimaid teadusavastusi klassikalises (keskkonna)inseneerias. Sarnast interdistsiplinaarset lähenemist on vaja ka hoonete energiatõhususe ja sisekliima parendamisel. Uuenenud mehhatroonika magistriõppekavast pool on IT õppeained ja mehhatroonika eriala õpetab sealt saadavaid teadmisi rakendama inseneerias. Õppekava lõpetajal on arusaamine ja laiapõhjalised teadmised IKT, elektroonika ja mehaanika tehnoloogiate kasutamisest paljudes eluvaldkondades (tootmine, meditsiin ja rehabilitatsioon, metalli-, puidu-, paberi- ning keemia-, energia- ja ehitussektor jt).