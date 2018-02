IT-tudeng Elvar Liiv: inimene on liiga ettearvamatu, et arvutid võiksid teda mõista

Milliseid kogemusi sa neist projektidest saanud oled?

Sardsüsteeme! (ingl k embedded systems.) Minu õppekavas oli see lihtsalt üks valikaine ja see on väga hea alusaine, aga et tegelikult selles vallas midagi osata, tuleb seda ise teha.

Eelmisel aastal jäi ühel konverentsil kõrva IT-ettevõtjate jutt, et tööturul hinnatakse rohkem praktilisi kogemusi kui haridust tõendavat paberit. Ehk kui on valida kogemusteta tubli koolilõpetaja ja kogemustega hariduseta inimese vahel, valitakse see viimane. Siis sain aru, et tuleb kogemusi hankida, ja osalesingi neis projektides, et õppida reaalselt midagi ära tegema. Tore ja vajalik on õppida matemaatikat, füüsikat ja arvutisüsteemide arhitektuuri, aga kui praktikat üldse pole teinud, on keeruline end tööandjale maha müüa.

FOTO: Tallinna Tehnikaülikool

Bakalaureuseõpingud jõuavad kevadel lõpule. Kas midagi on jäänud ajapuudusel tegemata ka?

Alati on aega liiga vähe! Muidugi tahaks ülikooli kõrvalt veel palju teha. Kuulun korporatsiooni Sakala, seegi võtab oma aja ning oma üliõpilaselu olengi elanud rohkem Sakalas kui TTÜ tudengiorganisatsioonides.

Hea sõber Sakalast soovitas mul ka TTÜ robotiklubiga liituda, sest ka seal saab väga palju praktilist kogemust. Olin siis juba teiste projektidega seotud, nii et polnud enam aega midagi juurde võtta. Hiljuti sattusin TTÜ 4. korpuses loengute vahel ühe Nõo kooli vilistlasega rääkima Tudengivormeli teemal, see tundus väga äge. Kuulsin, et ka vormel tahetakse isejuhtivaks teha – võib-olla tulevikus, kui aega on, tekib võimalus neid nõu ja/või jõuga aidata.

TTÜs töötatakse välja isesõitvat autot Iseauto FOTO: Tallinna Tehnikaülikool

Kas siin õppides on olnud ka üllatusi, olgu häid või halbu?

Tulin õppima midagi huvitavat ja oligi huvitav. Ja see on TTÜs väga lahe, et siin on tudengile nii palju võimalusi – kes tahab, see leiab palju kohti, kus ise midagi teha!

IT-õppes on küll ka praktikat päris palju, aga kui tahad mingis valdkonnas rohkem teada saada, pead ise võimalusi juurde otsima. Bakalaureuseõpe annab baasained ja ülevaate, mis võimalused valdkonnas on. Süvitsiminemiseks on vaja ise aktiivne olla – või edasi õppima minna. Mina valisin keskendumiseks sardsüsteemid ja olen enda täiendamise ise ette võtnud.

Mida sa edasi plaanid teha?

Üks halb üllatus on küll: suurem osa IT-valdkonna magistriõppekavadest on ingliskeelsed ja ma ei tunne end võõrkeeles õppides nii kindlalt. Käisin mõnes ingliskeelses loengus, aga ei suutnud piisavalt kiiresti kaasa mõelda. Minu eriala magistriõpe on TTÜs ingliskeelne, nii et sinna ma ei lähe.

Enda arvates olen võrdlemisi eakas, 28-aastane, ja õppinud nüüd vahetpidamata alates 7. eluaastast. Kui täna peaksin otsustama, kuhu pärast lõpetamist minna, siis tööturule. Oskused on omandatud, tunnen end kindlalt, hätta ma ei jää. Siit teine sõnum noortele: kui selle kooli lõpetad, siis tööturul endale koha leiad. Eestis on praegu IT-valdkonnas selge tööjõupuudus.

Lennutame fantaasiat. Kirjelda inimeste elu 25 aasta pärast.

Ühes olen veendunud, arvestades, kui palju sinna praegu investeeritakse: isesõitvad autod tulevad.

Teine, millest ma olen lugenud ja dokumentaalfilme vaadanud: 25 aasta pärast on inimene Marsil käinud. Optimistlikumad prognoosijad leiavad, et võime Marsil ka elada, kuid 25 aastat on selleks kindlasti liiga lühike aeg.

Inimene ja tema soovid on piisavalt ettearvamatud, seepärast on arvutil inimest mõista keeruline, nii et ma ei usu, et arvutid meie eest kõike oskaks ära teha. Aga mingil määral automatiseerimine on kindlasti olemas ja meile abiks. Näiteks kui pesupulber või mingi toit külmikust otsa saab, siis asjad (viide asjade internetile: Internet of Things, IoT – M.Ö.S.) tellivad ise koju uued varud.

Tänased pakirobotid ja iseteeninduskassad on suunatud pigem sellele, et automatiseerimisega asendada tööjõudu, mida meil tulevikus pole. Mulle need lahendused igatahes meeldivad ja 25 aasta pärast pole need enam mingi uudis – võib-olla on nad isegi juba hilja peale jäänud!